إنشاء محطة معالجة صرف صحي ببني غالب تخدم 11 قرية بأسيوط

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط لقاءًا بديوان عام المحافظة مع بعض أهالي قرية سلام التابعة لمركز أسيوط للاستماع إلى طلباتهم المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي ضمن لقاءاته الدورية مع المواطنين بحضور ممثلي الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق ومديريات الخدمات لمناقشة احتياجاتهم وطلباتهم.جاء ذلك بحضور المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط.واستمع المحافظ لطلبات الأهالي التي تضمنت رغبتهم في ربط القرية والقرى المجاورة بمشروع الصرف الصحي وتحسين بعض الخدمات والمرافق.وأعلن المحافظ، عن بدء تكليف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وشركة مياه الشرب للبدء في تخصيص قطع أراضي بالقرى والنجوع لإقامة مشروعات محطات رفع وصرف صحي جديدة عليها بالإضافة إلى قيام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتوقيع بروتوكول للبدء في إجراءات إنشاء محطة معالجة للصرف الصحي مقترحة بقرية بني غالب التابعة لمركز أسيوط بالإضافة إلى 11 مشروع صرف صحي بقرى "سلام والعدر وبهيج وبني حسين ومنقباد شرق وعلوان والبورة والهدايا وبني غالب ومسرع" ضمن خطة الهيئة للتوسع في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتغطية قرى ومراكز المحافظة.وأصدر المحافظ توجيهاته بتذليل العقبات وسرعة نهو الإجراءات للبدء في مشروع صرف صحي قرى بحري مركز أسيوط معلنًا تقديم كافة سبل الدعم للمشروع والمضى قدمًا في استكمال مشروعات الصرف الصحي الجاري انشائها بقرى ومراكز المحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والنهوض بمشروعات المرافق والخدمات والبنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء وغاز فضلًا عن مشروعات القطاع الصحي ومشروعات هيئة الأبنية التعليمية.