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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شعراوي: تدريب العاملين بـ«أزمات المحافظات» على التعامل مع السيول

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:11 م
اللواء محمود شعراوي
اللواء محمود شعراوي
أحمد أبو المحاسن
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ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الأسبوع المقبل، دورة تدريبية لتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الأزمات على التطبيق العملي على أزمات الأمطار والسيول، كما ينظم المركز أيضًا 3 دورات تدريبية أخرى هي تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية ونوابهم ومساعديهم وسكرتيري مجالس المدن والأحياء والوحدات القروية في مجال الشؤون القانونية والشئون المالية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بالإدارات الهندسية وإدارات تنفيذ الأحكام، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمراكز المعلومات في مجال تصميم الشبكات، ويستفيد من هذه الدورات 125 متدربًا من جميع المحافظات.

ومن جهته، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اهتمام الوزارة بتأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية سواء بالديوان العام للوزارة أو المحافظات لرفع كفاءتهم وتأدية الوظائف المكلفين بها بطريقة أكثر احترافية وتوليهم المسئولية والاعتماد عليهم وصقل مهاراتهم وتمكينهم من مسايرة التقدم التكنولوجي الذي تسير فيه الدولة حاليًا بما يساعد في تحسين آليات الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات، لافتًا إلى أن الدورات التدريبية التي ينفذها المركز تعتمد على تطبيق الأساليب الحديثة في إدارة الاجتماعات وورش العمل من خلال مناقشات مجموعات العمل المصغرة وعرض الأفكار ونقدها وتطويرها، كما يتم ترشيح المتميزين من المتدربين لتولي مناصب قيادية بمحافظاتهم.

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