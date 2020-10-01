تسعيرة الأعضاء البشرية.. الكلى 25 ألفًا للمتبرع و150 ألفًا للسمسار

اعترف عناصر عصابة للاتجار بالأعضاء البشرية باعترافات تفصيلية عن جرائمهم أمام الجهات الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، موضحين أنهم يستقطبون الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعى للحصول على أعضائهم البشرية.وحول تسعيرة بيع الأعضاء البشرية، قال أحد المتهمين إنه يتم الاتفاق على منح الشخص 25 ألف جنيه مقابل الكلي، فضلا عن استقطاب مرضى الفشل الكلوي مقابل حصول عناصر التشكيل على مبالغ مالية تتراوح بين 100 و150 ألف جنيه.وللهروب من الملاحقات القانونية، أكد المتهم أنه يتم تحرير إيصالات أمانة للمتبرعين لإجبارهم على عدم التراجع عن إتمام العملية الجراحية اللازمة، بالإضافة إلى تولى اثنين من عناصر الشبكة السير فى الإجراءات القانونية والطبية لنقل وزراعة الأعضاء البشرية من خلال إنهاء التحاليل الطبية اللازمة.وكانت أجهزة الأمن نجحت فى ضبط عناصر العصابة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية بقيام الأهالى بضبط 4 أشخاص أثناء محاولتهم خطف طفلة.