ضبط 479 وصلة مياه غير قانونية بالغربية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، اليوم الخميس، عن ضبط 479 وصلة مياه غير قانونية بالأنشطة المنزلية والتجارية على مستوى المحافظة، من خلال لجنة التعديات على الشبكة.وقال المهندس عادل عطية، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، إن تلك المخالفات تضمنت 455 وصلة وذلك فى النشاط المنزلي، و24 وصلة فى النشاط التجارى.ولفت إلى أن إجمالي عدد الوصلات المتصالح عليها (الكودى) فى النشاط المنزلى والتجارى 236 وصلة، وإجمالى عدد الوصلات غير المتصالح عليها 243 وصلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك التعديات.