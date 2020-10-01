«التجمع» يدعو أعضاءه للمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر

دعا حزب التجمع كل أعضائه وكل جموع الشعب المصري للمُشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر العظيم غدًا الجمعة في الميادين الرئيسية بالمحافظات، اتساقًا مع الموقف الحاسم ضد جماعات التأسلم السياسي، وتأكيدًا لرفض كل محاولات جماعة الإخوان الإرهابية للوقيعة بين الشعب المصري والدولة.كما دعا الحزب في بيان صادر عنه، كل أبناء محافظات القاهرة الكبرى للمشاركة في الفعالية الرئيسية أمام المنصة في طريق النصر بمدينة نصر كرسالة واضحة لتأكيد موقف الشعب المصري المستمر منذ ثورة 30 يونيو، والرفض للجماعات الإرهابية والداعمين لها.وجدد حزب التجمع الثقة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويؤكد دعمه لجهوده في حماية الوطن ومُقدراته، والحفاظ على مقومات الدولة الوطنية.