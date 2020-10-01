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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«التجمع» يدعو أعضاءه للمشاركة في احتفالات نصر أكتوبر

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:02 م
نصر أكتوبر
نصر أكتوبر
عائشة حسن
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دعا حزب التجمع كل أعضائه وكل جموع الشعب المصري للمُشاركة في احتفالات ذكرى نصر أكتوبر العظيم غدًا الجمعة في الميادين الرئيسية بالمحافظات، اتساقًا مع الموقف الحاسم ضد جماعات التأسلم السياسي، وتأكيدًا لرفض كل محاولات جماعة الإخوان الإرهابية للوقيعة بين الشعب المصري والدولة.

كما دعا الحزب في بيان صادر عنه، كل أبناء محافظات القاهرة الكبرى للمشاركة في الفعالية الرئيسية أمام المنصة في طريق النصر بمدينة نصر كرسالة واضحة لتأكيد موقف الشعب المصري المستمر منذ ثورة 30 يونيو، والرفض للجماعات الإرهابية والداعمين لها.

وجدد حزب التجمع الثقة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويؤكد دعمه لجهوده في حماية الوطن ومُقدراته، والحفاظ على مقومات الدولة الوطنية.

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