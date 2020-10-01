«فؤاد» تتابع تنفيذ خطط الإصحاح البيئى فى«حلوان للأسمنت»

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال لقائها برئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأسمنت جهود الشركة للتحكم فى الملوثات الصناعية من خلال تنفيذ خطط الإصحاح البيئي.وأكدت الوزيرة على ضرورة التزام الشركة بكافة الاشتراطات والمعايير البيئية، بحيث لا يؤثر نشاط الشركة على البيئة أو المجتمع السكني المحيط بها، وضرورة أن يشمل برنامج تنفيذ خطة الإصحاح بالشركة حلول فورية لمعالجة أي حيود قد تصدر عن حدود الانبعاثات المنصوص عليها فى قانون البيئة.وأبدت استعداد الوزارة توفير التمويل اللازم للشركة من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى- المرحلة الثالثة- الذى تنفذه الوزارة فى ظل استفادة الشركة من تمويلات البرنامج قبل ذلك.وفى إطار تكليفات وزيرة البيئة بالمتابعة الدورية والتأكد من مدى التزام المنشآت بالمعايير والاشتراطات الواردة بقانون البيئة خلال فترة مجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة، تفقدت إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، بمشاركة الإدارة المركزية للتفتيش والإلتزام البيئى عددا من المنشآت الصناعية بجنوب القاهرة.وشهدت الجولة التأكيد على إحدى المنشآت بضرورة اتخاذ ما يلزم من تحسينات تستهدف الوصول لأفضل أداء بيئي، والتنبية بخفض الأحمال البيئية بالتزامن مع مجابهة الوزارة لنوبات تلوث الهواء.