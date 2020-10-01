7 نصائح للعناية بالبشرة الدهنية في الشتاء

الغسول المناسب:

التنر المناسب:

المرطب المناسب:

مزيل المكياج:

تقشير البشرة:

واقي الشمس:

العلاجات الطبيعية:

البشرة الدهنية من الأنواع التي تحتاج عناية خاصة لأنها الأكثر عرضة للجفاف وظهور حب الشباب.وقالت خبيرة التجميل، شهد عبدالله في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن البشرة في فصل الشتاء تتعرض للعديد من المشاكل التي يجب تجنبها للحصول على أفضل النتائج.وقدمت بعض النصائح للحفاظ على نضارة البشرة الدهنية طوال فصل الشتاء، من خلال اتباع روتين معين من بداية اليوم حتى الخلود للنوم، ومن أهم تلك النصائح:عليك اختيار الغسول المناسب الذي يتماشى مع طبيعة بشرتك الدهنية وقومي باستخدامه صباحًا ومساء.اختاري تنر مناسب للبشرة الدهنية حيث إنها أكثر أنواع البشرة عرضة للحبوب والجفاف.يجب عليك وضع الكريم المرطب صباحًا ومساء حتى تحافظي على نضارة بشرتك الدهنية وتمنعي التشققات.من الضروري أن تستخدمي مزيل المكياج بشكل يومي قبل غسل الوجه بالغسول حتى تزيلي بقايا المكياج.عليك تقشير من مرة إلى ثلاث مرات في الأسبوع حتى تحصلي على بشرة خالية من العيوب.استخدمي كريم واقي الشمس، مناسب للبشرة الدهنية حتى لا تتعرضي بشكل مباشر إلى أشعة الشمس الضارة.يمكنك استخدام بعض الزيوت الطبيعية لترطيب البشرة الدهنية أو لإزالة الشوائب من البشرة.