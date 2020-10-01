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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

غدًا.. تحالف الأحزاب المصرية يشارك في احتفال شعبي بانتصارات أكتوبر

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:57 ص
جريدة الدستور
محمد الشريف
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أعلن المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية مشاركة جميع أعضائه في جمعة التفويض واحتفالات نصر أكتوبر المجيد الجمعة المقبل، سواء من خلال فاعلية المنصة بشارع النصر أو مختلف الميادين الرئيسية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد المحاسب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أن هذه الفعاليات والتي تستلهم منها روح نصر أكتوبر العظيم، ستكون فرصة لكي يجدد الشعب المصري العظيم العهد والتفويض لقائد مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمواصلة قيادته الحكيمة لمصر وتحقيق المزيد من النجاحات لصالح مصر وشعبها.

وأشار مطر إلى أن جميع رؤساء وقيادات وأعضاء أحزاب التحالف على قلب رجل واحد لدعم الدولة المصرية ومساندة وتأييد قائدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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