«فؤاد» تطلع على تطورات خطط الإصحاح البيئي لشركة حلوان للأسمنت

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة برئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأسمنت، لاستعراض الجهود التى تقوم بها الشركة للتحكم فى الملوثات الصناعية من خلال تنفيذ خطط الإصحاح البيئي بها، وذلك بحضور عدد من القيادات المعنية بالوزارة.وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة التزام الشركة بكل الاشتراطات والمعايير البيئية بحيث لا يؤثر نشاط الشركة على البيئة أو المجتمع السكني المحيط بها، وضرورة أن يشمل برنامج تنفيذ خطة الإصحاح بالشركة حلولًا فورية لمعالجة أي حيود قد تصدر عن حدود الانبعاثات المنصوص عليها فى قانون البيئة.كما أبدت وزيرة البيئة استعداد الوزارة توفير التمويل اللازم للشركة من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى-المرحلة الثالثة- الذى تنفذه الوزارة فى ظل استفادة الشركة من تمويلات البرنامج قبل ذلك.وفى إطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالمتابعة الدورية والتأكد من مدى التزام المنشآت بالمعايير والاشتراطات الواردة بقانون البيئة خلال فترة مجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة، قامت الدكتورة إيناس أبوطالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والدكتورة شيرين فكرى مساعد الوزيرة بمشاركة الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى بتنفيذ جولة ميدانية لتفقد الحالة البيئية لعدد من المنشآت الصناعية بجنوب القاهرة.تم خلال الجولة التفقدية الاطلاع على الحالة البيئية داخل بيئة العمل بالمنشآت الصناعية ومدى تأثير الأنشطة على البيئة المحيطة، حيث شارك فى الجولة أعضاء لجنة محور التفتيش البيئى لجنوب القاهرة وممثل عن هيئة التنمية الصناعية.وخلال الجولة تم التشديد على إحدى المنشآت الصناعية بضرورة اتخاذ ما يلزم من تحسينات تستهدف الوصول لأفضل أداء بيئي، والتنبيه بخفض الأحمال البيئية بالتزامن مع مجابهة الوزارة لنوبات تلوث الهواء.يأتي ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لوزيرة البيئة على مدار الساعة للحالة البيئية للمنشآت الصناعية، واستعراض التقارير المقدمة من أعضاء لجان التفتيش والالتزام البيئي بكل المناطق منها بدر، العبور، ٦ أكتوبر، عرب أبوساعد، العاشر من رمضان، أبورواش، ١٥ مايو، وحلوان.