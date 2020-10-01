رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«فؤاد» تطلع على تطورات خطط الإصحاح البيئي لشركة حلوان للأسمنت

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:54 ص
الدكتورة ياسمين
الدكتورة ياسمين فؤاد
أريج الجيار
طباعة
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة برئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأسمنت، لاستعراض الجهود التى تقوم بها الشركة للتحكم فى الملوثات الصناعية من خلال تنفيذ خطط الإصحاح البيئي بها، وذلك بحضور عدد من القيادات المعنية بالوزارة.

وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة التزام الشركة بكل الاشتراطات والمعايير البيئية بحيث لا يؤثر نشاط الشركة على البيئة أو المجتمع السكني المحيط بها، وضرورة أن يشمل برنامج تنفيذ خطة الإصحاح بالشركة حلولًا فورية لمعالجة أي حيود قد تصدر عن حدود الانبعاثات المنصوص عليها فى قانون البيئة.

كما أبدت وزيرة البيئة استعداد الوزارة توفير التمويل اللازم للشركة من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى-المرحلة الثالثة- الذى تنفذه الوزارة فى ظل استفادة الشركة من تمويلات البرنامج قبل ذلك.

وفى إطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالمتابعة الدورية والتأكد من مدى التزام المنشآت بالمعايير والاشتراطات الواردة بقانون البيئة خلال فترة مجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة، قامت الدكتورة إيناس أبوطالب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والدكتورة شيرين فكرى مساعد الوزيرة بمشاركة الإدارة المركزية للتفتيش والالتزام البيئى بتنفيذ جولة ميدانية لتفقد الحالة البيئية لعدد من المنشآت الصناعية بجنوب القاهرة.

تم خلال الجولة التفقدية الاطلاع على الحالة البيئية داخل بيئة العمل بالمنشآت الصناعية ومدى تأثير الأنشطة على البيئة المحيطة، حيث شارك فى الجولة أعضاء لجنة محور التفتيش البيئى  لجنوب القاهرة  وممثل عن هيئة التنمية الصناعية.

وخلال الجولة تم التشديد على إحدى المنشآت الصناعية بضرورة اتخاذ ما يلزم من تحسينات تستهدف الوصول لأفضل أداء بيئي، والتنبيه بخفض الأحمال البيئية بالتزامن مع مجابهة الوزارة لنوبات تلوث الهواء.

يأتي ذلك فى إطار المتابعة المستمرة لوزيرة البيئة على مدار الساعة للحالة البيئية للمنشآت الصناعية، واستعراض التقارير المقدمة من أعضاء لجان التفتيش والالتزام البيئي بكل المناطق منها بدر، العبور، ٦ أكتوبر، عرب أبوساعد، العاشر من رمضان، أبورواش، ١٥ مايو، وحلوان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكم ببراءة محمد رمضان من سب وقذف الطيار أشرف أبواليسر

النيابة تأمر بإجراء تحليل مخدرات لسائق حادث دائري المعادي

ما هو موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2020

«الصحة العالمية»: كورونا ينتقل عبر الهواء فى عدة حالات

الصور

image description

إنشاء محطة معالجة صرف صحي ببني غالب تخدم 11 قرية بأسيوط

image description

بمشاركة 110 طلاب.. انطلاق برنامج إعداد القادة بجامعة أسيوط

image description

محافظ الدقهلية يفتتح ميدان الشيخ حسانين بعد تطويره

image description

الأهلي والترسانة.. مباراة تأهل الأحمر لربع نهائي كأس مصر

image description

وحدة متخصصة لمتابعة البناء المخالف بالأقمار الصناعية فى أسيوط

الأكثر قراءة

استشهاد ضابط وإصابة 5 مجندين بانقلاب «لورى شرطة» فى أسيوط

حقيقة محاولة حياة الدرديرى الانتحار بتناول صبغة للشعر

وزير التعليم يعتذر لأستاذ جامعى بعد الاعتداء على بناته

خاص.. 4 شهور الشرط الجزائى فى عقد «موسيمانى» مع الأهلي

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

رفع كفاءة ورصف.. خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 1-10-2020

«الاتحادية» الأمريكية تجرى رحلة تجريبية لطائرة بوينج 737 ماكس

اليوم.. إعلان الفائزين بجوائز نوبل البديلة لعام 2020

«على بابا» تجتذب أكثر من 68 مليون شركة حول العالم

أيام زمان

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مأساة ميمى شكيب.. تحدت أهلها للزواج ودخول الفن وحياتها انتهت بطريقة غامضة

«التزمت مش اعتزلت».. كيف رد حسن يوسف على شائعات اعتزاله الفن؟

مقالات الرأي
خالد عكاشة
المناظرة الأمريكية الأولى.. لم ينجح أحد!
صفوت البياضي
أوروبا تنتفض بعد عودة «كورونا»
أحمد بهاء الدين شعبان
جماعات الإرهاب واستهداف الطفولة
ماجد حبته
حاكم.. حَكَم.. حكيم
المزيد

الثقافة

رئيس هيئة الكتاب يتفقد استعدادات معرض الإسكندرية الدولي

الليلة.. حفل توقيع ومناقشة «هيكل.. المذكرات المخفية» لمحمد الباز بدار «بتانة»

الشهاوي يتصدر غلاف مجلة «البيت» الشعرية بالمغرب

بدء تلقي المشاركات في جائزة يحيى حقي.. اليوم