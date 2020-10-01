«تكنولوجيا المعلومات»: التحول الرقمي أصبح حتميا بسبب كورونا

واستعرض المؤتمر عدد من الحلول والتطبيقات منها:

1. حلول قوى العمل الجاهزة للمستقبل

2. مشروع مونتيري

3. تبسيط أساليب تحديث التطبيقات بفضل إصدارات منصة تانزو Tanzu

4. إنجاز منصة المستقبل لبيئة السحابة المتعددة

5. منصة للشبكة السحابية الافتراضية

6. بناء أعمال جاهزة للمستقبل مع الحلول الجديدة في الأمن

قال الدكتور محمد عدلي، مدير المركز المصري للحوسبة السحابية التابع لمعهد تكنولوجيا المعلومات iTi بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن التحول الرقمي لم يعد خيارا، بل أصبح ضرورة، لاسيما مع انتشار ما يعرف بالوضع الطبيعي الجديد بعد التعايش مع جائحة فيرس كورونا المستجد التي تتمثل بصورة رئيسية في العمل والدراسة عن بعد.واستعرض خلال مؤتمر صحفي مشترك مع VMware، أبرز الحلول التي قدمها معهد تكنولوجيا المعلومات iTi خلال الجائحة، فقد تمكنت وزارة الاتصالات من اتخاذ حلول عملية للاستكمال جميع برامج التدريب والكورسات والمواد الدراسية للطلاب اون لاين "عن بعد" من خلال انشاء عدد من المنصات الرقمية والتي لقت إقبالا، موضحا أن كورونا أدي إلي الاسراع في تنفيذ استراتيجة التحول الرقمي في ظل الجائحة التي يشهدها العالم.واستعرض المؤتمر الحلول والتطبيقات كعامل محفز للنجاح في إيصال تجارب رقمية للمستخدمين تلبي احتياجاتهم الشخصية، فالتطبيقات أصبحت عصب الابتكار، لكن الشركات تجد نفسها مكبلة أمام تعقيدات الهيكليات وتضارب الأساليب التي تتبعها إدارات التقنية في إنتاج التطبيقات وتشغيلها وإدارتها وحمايتها.أصبحت ميزات الأتمتة وقابلية التوسع والأمن الجوهري في بيئة السحابة ضرورة لأجل ربط وحماية التطبيقات والبيانات والمستخدمين المتوزعين بشكل متزايد عبر سائر أنحاء نسيج عالم الأعمال المترامي الأطراف ذلك بمقابل افتقار النهج التقليدي في الأمن والربط الشبكي إلى تلك الميزات.وتضع منصة "ساسي " حلول مرونة وقابلية التوسع وسرعة الاستجابة للمتغيرات في متناول كافة الشركات من مختلف الأحجام، بفضل الدمج الذي أحدثته بين الربط الشبكي السحابي والأمن السحابي والصرامة في ولوج الأنظمة، بمؤازرة دعم من شراكات جديدة في مجال أمن شبكة الويب وتعتمد حلول قوى العمل المتوزعة على مبدأ السحابة أولا مع ضمانها لجودة عمل التطبيقات والأمن الجوهري والسهولة التشغيلية، وتعتبر مثالية لأجل الشركات التي تدعم عمل موظفيها من أي مكان.تزامنا مع تحدبث الشركات لتطبيقاتها القائمة ونشر تطبيقات جديدة، أصبحت الهيكليات التقليدية لتكنولوجيا المعلومات منهكة في سبيل تلبية المتطلبات المتفردة لتلك التطبيقات وأفرزت تطبيقات الجيل الجديد تحديات جديدة أمام شركات تقنية المعلومات من قبيل استهلاكها لطاقة حوسبية مرتفعة من المعالجات المركزية في الخوادم، الأمر الذي أدى إلى تأثر الأداء وتشمل تلك تطبيقات تقنيات الجيل الخامس والتطبيقات السحابية الأصلية، والتطبيقات المرتكزة على البيانات وتطبيقات التعلم الآلي وتطبيقات السحابة المتعددة والتطبيقات الهجينة.نظام "كوبرنيتيس" لأتمتة نشر التطبيقات متاحا لكافة الشركات بحيث أصبح سهل التنفيذ، وسيشهد اليوم الإعلان عن قدرات جديدة جاهزة لأجل المطورين ترمي إلى تبسيط آلية اعتماد العملاء لنظام كوبرنيتيس ودعم تشغيل التطبيقات التي تحتفظ بحالتها، إضافة إلى مزايا ترتقي بمستويات التشغيل وقابلية التوسع.تمر كافة المؤسسات اليوم في رحلة عبر بيئة السحابة المتعددة لأجل دعم تحديث التطبيقات، وستعلن «في إم وير» عن إنجازها المرحلة الأولى من استراتيجيتها الفريدة للسحابة المتعددة، حيث أصبحت البنية الأساسية للحوسبة السحابية متاحة الآن انطلاقا من كافة مزودي الخدمات السحابية على نطاق واسع (أمازون وآزور وجوجل كلاود وآي بي إم كلاود، أوراكل كلاود، وعلي بابا كلاود).تعمل منصة الشبكة السحابية الافتراضية على تبسيط الربط الشبكي والأمن وتوفير وقت العملاء وأموالهم، فضلا عن تسريعها لخطى الابتكار الرقمي. وستعلن المنصة عن تحقيق ابتكارات جديدة في أربع مجالات هي: إتاحة تجربة السحابة العامة ضمن بيئة الحوسبة التابعة لمباني العملاء، وتصميم هيكلية شبكة العمل من أي مكان، وربط التطبيقات الحديثة وحمايتها، وتطوير أمن الشبكات.شهد عام 2020 انتقالا واسعا نحو توظيف قوى العمل المتوزعة، إلى جانب اعتماد الخدمات السحابية على نطاق أوسع وظهرت بالنتيجة طفرة بيانات في سائر أنحاء البنية التحتية للسحابة والحوسبة المتنقلة. وبهدف مساعدة الشركات على تأمين أعمالها المتغيرة ضمن عالم لا يمكن التنبؤ به، بالاضافة الي حلول أمنية متقدمة لتأمين القوى العاملة المتوزعة بشكل جوهري، وتأمين السحابة الخاصة والعامة، وتأمين التحليلات ضمن بيئات السحابة والحوسبة المتنقلة.