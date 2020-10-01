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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن تحذر من انهيار النظام الصحى بسبب كورونا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:48 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال وزير الدولة لشئون الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، إن الوضع الوبائي في بلاده خطير جدا، محذرا من احتمال إنهيار المنظومة الصحية في المملكة.

وأضاف "العضايلة"، في مداخلة إذاعية أنه حال وصول أعداد إصابات فيروس كورونا إلى أكثر من ثلاثة آلاف حالة نشطة، فإن البلاد تكون قد وصلت إلى مرحلة الخطر، وبالتالي انهيار النظام الصحي.

وأكد أن المستشفيات حتى اليوم قادرة على التعامل مع إصابات كورونا، لافتا إلى أن 90% من الحالات ليست بحاجة إلى الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن "الحكومة لا تستطيع إبقاء الحياة معطلة، علينا الموازنة بين الاقتصاد والصحة".

وأكد أن الحكومة تتعامل مع كل منطقة على حدة، مشيرا إلى أنها قد تضطر لإغلاق المناطق التي ترتفع فيها الإصابات.

وبحسب تحديث منصة كورونا التابعة لوزارة الصحة يخضع 1158 شخصا للعلاج من الفيروس في المستشفيات، فيما وصل عدد الإصابات الإجمالي في المملكة منذ بدء الجائحة إلى 11825 إصابة.

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