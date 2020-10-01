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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب الحكومة بتنفيذ تكليفات الرئيس بتطوير النقل البحري

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:50 ص
النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين الدين
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على الأهمية القصوى لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالإسراع في عملية تحديث وتطوير قطاع النقل البحري على نحو يحقق أقصى عائد اقتصادي وتجاري واستثماري، ويتسق مع محددات الأمن القومي المصري، ويسهم في استراتيجية ونهج الدولة لتعزيز حركة التجارة البينية من وإلى مصر، ما يدعم فرص التصدير وتغطية الاحتياجات من المواد الأولى اللازمة لعملية الإنتاج والصناعة، وكذلك يعظم من الموقع الجغرافي المتميز لمصر وما يربطها مع العديد من التكتلات الإقليمية على مستوى العالم، من اتفاقيات للتجارة الحرة، خاصةً القارة الإفريقية.

وطالب زين الدين، في بيان اليوم، الحكومة بالإسراع في تنفيذ هذه التكليفات الرئاسية المهمة التي تجعل من مصر واحدة من أهم دول العالم داخل البحرين المتوسط والأحمر في مجال النقل البحري خاصة مع وجود قناة السويس.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد عقد اجتماعًا مع اللواء أركان حرب وليد أبوالمجد، رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، والسيد ياسر هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة آمون للتوكيلات الملاحية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول استعراض تطوير النقل البحري وإدارة الموانئ في مصر.

وشهد الاجتماع استعراض الخطوات التنفيذية في هذا الصدد مع هيئات الموانئ الرئيسية في مصر بكلٍ من الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والبحر الأحمر، بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية في منظومة النقل البحري في مصر من الشركات العاملة في الشحن والتفريغ والتوريدات وتداول الحاويات وكبرى التوكيلات الملاحية.

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