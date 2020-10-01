نقيب المحامين يبحث مع رئيس البرلمان ضريبة القيمة المضافة اليوم

يلتقي المحامي رجائي عطية، نقيب المحامين، اليوم، الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والمستشار بهاء أبوشقة المحامي، ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس، للتحدث معهما في شأن ضريبة القيمة المضافة، والمعروض على المجلس تعديلها في دور الانعقاد الحالي.يذكر أن نقيب المحامين قد كاتب رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء في وجوب التسوية بين المحامين والأطباء في شأن الإعفاء من استيداء هذه الضريبة من عملائهم.ويأمل النقيب في أن يراعي التعديل المزمع لقانون ضريبة القيمة المضافة هذه الاعتبارات التي تحدث فيها سلفًا كتابة، ويتحدث فيها اليوم في زيارته الرسمية لمجلس النواب.