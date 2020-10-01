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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس أرمينيا يحذر من تحول القوقاز إلى سوريا أخرى

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 11:48 ص
أرمين سركيسيان
أرمين سركيسيان
عبير سليم
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حذر الرئيس الأرميني، أرمين سركيسيان، اليوم الخميس، من إمكانية تحول القوقاز إلى "سوريا أخرى" في حال استمر الوضع على ما هو عليه في إقليم قره باغ.

وقال سركيسيان، في مقابلة مع قناة "cnbc middle east"، إنه في حال استمرار الوضع على ما هو عليه ستظهر مشكلة جديدة أمام المجتمع الدولي، يمكن أن نتخيل "سوريا جديدة" في القوقاز.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، عن إسقاط ثلاث مروحيات تابعة لجيش أذربيجان، خلال الأعمال القتالية المتواصلة بين الطرفين في منطقة "قره باغ" المتنازع عليها.

ونفت في الوقت ذاته إسقاط مروحية لها في منطقة قره باغ وتحطمها بالأراضي الإيرانية.

وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان، في 27 سبتمبر المنصرم، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، إضافة إلى تعبئة جزئية.

بينما أعلن مجلس الوزراء الأرميني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في "قره باغ".

ودعت عدة دول، من بينها روسيا الاتحادية وفرنسا، طرفي الصراع إلى ضبط النفس.

وأجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، محادثة هاتفية، يوم الأحد الماضي، أشارا خلالها إلى أنه من المهم بذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد في قره باغ.

في المقابل، أعلنت تركيا أنها ستقدم لأذربيجان كل الدعم الذي تحتاجه في ظل تفاقم الوضع مرة أخرى في ناغورني "قره باغ".

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