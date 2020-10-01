طالب جامعى يدفع حياته ثمنًا للعبث بسلاح نارى بالمنيا

لقى طالب جامعي مصرعه، اليوم الخميس، أثناء عبثه بسلاح ناري فخرجت منه رصاصة استقرت في رأسه، مما تسبب في وفاته في الحال، وتولت النيابة العامة التحقيقاتكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي من مأمور قسم شرطة ملوي بتلقيه بلاغ من مستشفى ملوي العام بوصول "ا.م.س"، 26 سنة، طالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب بإحدى الجامعات، جثة هامدة، مصابا بطلق ناري بالرأس، وحسب شهود عيان فإن الشاب كان يتمتع بسمعة طيبة، ولا توجد أي خلافات بينه وبين آخرين.انتقل إلى المستشفى رجال البحث الجنائي بقيادة العقيد علاء جلال، رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لعمل التحريات اللازمة.وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وقررت النيابة العامة تحت إشراف المستشار تامر مطيع، المحامي العام الأول لنيابات جنوب، انتداب الطبيب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة.