تعيين محمد عبدالله رئيسًا تنفيذيًّا لـ«فودافون مصر»

أعلنت شركة فودافون اليوم عن تغيير في قيادة الشركة في مصر، ليتم تعيين محمد عبدالله رئيسًا تنفيذيًا للشركة خلفًا لإلكسندر فرومان- كورتيل، الذي يتولى منصبًا جديدًا كرئيس تنفيذي لفودافون تركيا، اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2020.وانضم محمد عبدالله إلى فودافون مصر في عام 1998، وتقلد مناصب تنفيذية عديدة في القطاع التجاري في فودافون من ضمنها رئيس قطاع التسويق للشركات أخرها رئيس قطاع التسويق للأفراد، وساهم محمد عبدالله في تحقيق نمو متسارع لفودافون لتحافظ على ريادتها في السوق المصرية على مدار سنوات، من حيث الإيرادات والحصة السوقية، وقاد محمد عبدالله منظومة التحول الرقمي فى فودافون مصر بنجاح.وصرح الرئيس التنفيذي القادم لفودافون مصر- محمد عبدالله- قائلًا: "أنظر بكل فخر واعتزاز لمشواري المهني مع فودافون مصر، بداية من شركة محمول جديدة فى السوق المصري عام 98 إلى أن أصبحنا الشبكة الأولى فى مصر ورائدة سوق المحمول والاتصالات، فودافون مصر بالنسبة لي تمثل حياة مليئة بالنجاحات وقصص التفوق وثقافة وبيئة عمل فريدة من نوعها، إنه شرف لى أن أتولى قيادة الشبكة الاولى فى مصر والشركة الأنجح فى مجال الاتصالات، محاطًا بأفضل كوادر عمل مصرية وبمساعدة زملائي وشركائي فى النجاح".وأضاف محمد عبدالله معلقًا على أولوياته في الفترة القادمة: "مصر تشهد تغييرات وتطورات فى مجال التحول الرقمي من شأنها إحداث تغيير كبير فى حياة المصريين وتشارك فودافون بقوة عن طريق مشاريع قومية هامة مثل التأمين الصحي الشامل، فودافون ستكون دائمًا فى قلب هذا التغيير مقدمة كل الدعم لكل القطاعات لتحقيق التحول الرقمى فى مصر ورؤية 2030".