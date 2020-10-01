رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا تصل لـ455 ألفا في بريطانيا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:15 ص
كورونا في بريطانيا
كورونا في بريطانيا
وكالات
طباعة
وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 455 ألفا و846 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الخميس بتوقيت لندن، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الإصابة بالفيروس، وصل إلى 42 ألفا و233، كما تعافى 2373 شخصا من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 34 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في المملكة المتحدة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يصل إلى الكويت لتقديم العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد

حقيقة محاولة حياة الدرديرى الانتحار بتناول صبغة للشعر

حظك اليوم والتوقعات الفلكية الخميس 1 أكتوبر 2020

الحكم ببراءة محمد رمضان من سب وقذف الطيار أشرف أبواليسر

الصور

image description

الأهلي والترسانة.. مباراة تأهل الأحمر لربع نهائي كأس مصر

image description

وحدة متخصصة لمتابعة البناء المخالف بالأقمار الصناعية فى أسيوط

image description

160 مليون جنيه لإنشاء مجزر آلي بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل وفدًا من وزارة التخطيط (صور)

image description

جامعة أسيوط تواصل استعداداتها لتطبيق نظام التعليم الهجين

الأكثر قراءة

حقيقة محاولة حياة الدرديرى الانتحار بتناول صبغة للشعر

وزير التعليم يعتذر لأستاذ جامعى بعد الاعتداء على بناته

خاص.. 4 شهور الشرط الجزائى فى عقد «موسيمانى» مع الأهلي

النيابة تأمر بإجراء تحليل مخدرات لسائق حادث دائري المعادي

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

رفع كفاءة ورصف.. خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 1-10-2020

«الاتحادية» الأمريكية تجرى رحلة تجريبية لطائرة بوينج 737 ماكس

اليوم.. إعلان الفائزين بجوائز نوبل البديلة لعام 2020

«على بابا» تجتذب أكثر من 68 مليون شركة حول العالم

أيام زمان

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مأساة ميمى شكيب.. تحدت أهلها للزواج ودخول الفن وحياتها انتهت بطريقة غامضة

«التزمت مش اعتزلت».. كيف رد حسن يوسف على شائعات اعتزاله الفن؟

مقالات الرأي
خالد عكاشة
المناظرة الأمريكية الأولى.. لم ينجح أحد!
صفوت البياضي
أوروبا تنتفض بعد عودة «كورونا»
أحمد بهاء الدين شعبان
جماعات الإرهاب واستهداف الطفولة
ماجد حبته
حاكم.. حَكَم.. حكيم
المزيد

الثقافة

«كوني أنتِ» الثقافي يحتفل بنصر أكتوبر الليلة

فنون النحت والرسم في مصر القديمة بصالون السينما الوثائقية

انتصارات أكتوبر محور عدد «الثقافة الجديدة»

«مرلين والعائلة» رواية تجمع ما بين سحر الواقع والتاريخ