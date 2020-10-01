إصابات كورونا تصل لـ455 ألفا في بريطانيا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة إلى 455 ألفا و846 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الخميس بتوقيت لندن، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الإصابة بالفيروس، وصل إلى 42 ألفا و233، كما تعافى 2373 شخصا من المصابين حتى الآن.ومر نحو 34 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في المملكة المتحدة.