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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تسجل ارتفاعًا حادًا فى إصابات كورونا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:17 ص
كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل
وكالات
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وصلت إسرائيل إلى مستوى جديد من إصابات فيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال يوم واحد، على الرغم من فرض الإغلاق في أنحاء البلاد منذ ما يقرب من أسبوعين.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس بأنه قد تم تأكيد تسجيل 8919 حالة إصابة بمرض "كوفيد- 19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا، خلال اليوم السابق.

وصوتت الحكومة في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء على تمديد الإغلاق لثلاثة أيام أخرى، حتى 14 من أكتوبر.

كما وافقت على فرض غرامة قدرها 500 شيكل (150 دولارا) على أي شخص يوجد في "سوكاه" خاصة بشخص آخر.

ويشار إلى أن الـ "سوكاه" هو كوخ مؤقت تتم إقامته في الهواء الطلق للاحتفال بـ "عيد العرش اليهودي"، أو "عيد المظال".

وتبدأ العطلة غدا الجمعة وتستمر لمدة أسبوع، حيث يقوم اليهود بممارسة شعائر تقليدية تتضمن تناول وجباتهم داخل الأكواخ التي يقيمونها في الحدائق والشرفات وفوق أسطح المباني، كما ينام الكثير منهم أيضا داخل تلك الأكواخ.

كما فرضت الحكومة قيودا صارمة على الاحتجاجات، وهو ما سيؤدي إلى التزام المتظاهرين بالتواجد داخل دائرة يبلغ نصف قطرها كيلومتر واحد حول منازلهم، كما يقصر التظاهر على مجموعات لا يزيد عددها عن 20 شخصا.

وذكرت وسائل الإعلام أن هناك مئات المواطنين الذين احتجوا في تل أبيب مساء أمس الأربعاء ضد القيود التي تم فرضها، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس.

واعتقلت الشرطة أربعة متظاهرين قالت إنهم "تسببوا في اضطرابات، وهاجموا أفراد الشرطة".

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