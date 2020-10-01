«شهامة ضابط».. نماذج إنسانية لتلاحم الشرطة مع المواطنين

الشهيد الشهم

تعكف وزارة الداخلية علي إعلاء مبادئ حقوق الإنسان من خلال توجيهات وتعليمات أصدرتها لأفرادها كان أبرزها حسن معاملة المواطنين، احترام حقوق الإنسان، تقديم العون والمساعدة لهم، لاسيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.تحرص الوزارة على مراعاة البعد الإنساني عند التعامل مع الجماهير أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين في حالة المواقف الطارئة باعتبارها أحد ثوابت الإستراتيجية الأمنية.وضع ضباط الداخلية نصب أعينهم سواء في وقت خدمتهم او فترة راحتهم إعمال روح القانون، فخرجت تصرفات نابعة من الشهامة والاصالة بخلاف الواجب الوطني،وضرب عدد من الضباط أمثلة في مراعاة الحالات الانسانية، فكانت أول بادرة اخراج الغارمات من السجون عندما عرض ضباط التبرع بجزء من راتبهم لتسديد ديون غارمة لتعمم الفكرة ويتطوع المئات بالتبرع لتسديد ديون الغارمات.شهدت مدينة دمنهور بالبحيرة واقعة انسانية بطلها أحد ضباط فريق التأمين الخاصة، عندما أنقذ المقدم حسن عيد المنتدب من إدارة المرور طفل صغير من الموت بعد سقوطه من أحد المنازل المجاورة لمبنى ديوان عام المحافظة.وأكد شهود عيان أن المقدم حسن عيد عضو فريق تأمين موكب محافظ البحيرة اثناء توجه إلى عمله شاهد طفلا صغيرا على وشك السقوط من شرفة منزله بالدور الأول فسارع بالتقاطه قبل أن يرتطم رأسه بالأرض مما أدى إلى حدوث كدمات وسحجات طفيفة بجسمه وساعد فى نقله المستشفى لاجراء الفحوصات الطبية.وأكد عدد كبير من رواد مواقع" السويشال ميديا " أن هذه الواقعة تعبر بصدق عن المعدن الاصيل لرجال الشرطة الشرفاء الذين يبذلون كل جهدهم لتحقيق الاستقرار والامان فى المجتمع.قدم أحد ضباط الشرطة المكلفين بتأمين لجنة امتحانات الثانوية العامة بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، المساعدة لطالب سقط مغشيًا عليه أمام اللجنة، وتواصل الضابط مع والد الطالب ونقله مستخدمًا سيارته الخاصة إلى المستشفى للإطمئنان على حالته الصحية.ضبط النقيب أحمد شاكر بقسم شرطة البساتين سيدة مسنة محكوم عليها بالحبس لمدة ثلاث سنوات فى قضية إيصال أمانة بمبلغ 5 الاف جنيه، وعلى الفور جمع المبلغ المالى من ضباط القسم، وسدد المديونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن السيدة، كما أعطاها مبلغا ماليا آخر لمساعدتها.شهد شارع الهرم واقعة إنسانية من ضابط شرطة برتبة عقيد بالإدارة العامة لشرطة السياحة، عندما خرج من الفندق الكائن بمحطة شارع السلام الذي يقوم بتأمينه مسرعا إلى الجهة المقابلة، ووقف ليساعد مريضا وأحد أقاربه تجاوز سن 60 عاما، ثم حمل المريض على كتفه وعبر به للجهة الاخرى من الطريق، ووضعه داخل توك توك مراعاة لحالته المرضية.قد تكون رغبة بعض الضباط في تقديم المساعدة ثمنا لحياتهم، ففي ٢٠ اغسطس الماضي واثناء تمركز قول أمني علي الطريق تعطل توك توك فتوجه ضابط شرطة ومرافقيه من قوة الكمين لمساعدة السائق إلا ان اتوبيس خاص مر بجوارهم فدهسهم ما اسفرعن وفاة ضابط وامين شرطة وسائق التوك توك واصابة مجند.