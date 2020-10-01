كوريا الشمالية تدعم الصين في تحقيق أهدافهما المشتركة

أفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم الخميس، بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج- أون أكد من جديد دعم بلاده الذي "لا يتغير" للصين في رسالة وجهها إلى الزعيم الصيني "شي جين بينج".وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن القائد الأعلى كيم جونج- أون شدد، في رسالته، على أنه هو والحزب وشعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بالكامل سيواصلون دعم الرئيس الصيني شي جين بينج والحزب الشيوعي الصيني والشعب الصيني في نضاله من أجل تحقيق الهدف المشترك للدفاع عن الاشتراكية وتمجيدها.وطبقًا لما نشرته وكالة الأنباء المركزية، فإن الرسالة المؤرخة في الأول من أكتوبر تهدف إلى تهنئة الزعيم الصيني بالذكرى الـ71 لتأسيس الصين الجديدة وحزبها الشيوعي.وذكرت الرسالة أن "الشعب الصيني قد حقق نجاحات مدهشة في البناء الاشتراكي تحت التوجيه الحكيم للحزب الشيوعي على مدى 71 عامًا بعد ميلاد الصين الجديدة".وتأتي رسالة "كيم" وسط تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، حيث ازدادت انتقادات الولايات المتحدة للممارسات الصينية التي أسمتها ممارسات عدوانية وخبيثة، وتعهدت بصد اعتداءات الحزب الشيوعي الصيني في جميع المجالات، حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني.وقالت وكالة الأنباء المركزية "التشهير والضغط المستمر الذي تمارسه القوى المعادية لا يمكن أن يسبب انهيار ثقة الشعب الصيني في الحزب الشيوعي الصيني وأمينه العام أو أن يؤدي إلى إنكار الإنجازات التي حققها الحزب الشيوعي الصيني، أو عرقلة تقدم الشعب الصيني في الطريق الذي اختاره بنفسه".وأضافت أن "القائد الأعلى قد أعرب في رسالته عن رغبته في مشاركة السعي مع الزعيم الصيني من أجل تعزيز وتطوير الصداقة التي لا تقهر بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والصين، والتي دخلت مرحلة تاريخية جديدة".