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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المصريون الأفارقة»: ندعم دور مصر في رئاسة مجلس السلم والأمن الإفريقي

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:04 ص
الدكتور يسري الشرقاوي
الدكتور يسري الشرقاوي
أسماء إبراهيم
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أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة "EABA"، دعمها الشديد لدور مصر الرائد بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القارة الإفريقية وما وضعه من طموح في كافة الملفات، عندما ترأست مصر الاتحاد الإفريقي في العام الماضي، وحرصها على تقديم واجبها نحو القارة، وذلك بمناسبة تسلمها رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد، والذي بدأ الأول من أكتوبر الجاري ولمدة شهر.

وقال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنا نحمل كل التمنيات الطيبة لمصر وللقارة ولدور مصر الرائد في هذا الملف، الذي يُعد أحد أهم ملفات دعم الاقتصاد والاستقرار والتنمية على الأراضي الإفريقية، وأن هذا الملف المهم سيؤكد قدرة مصر علي تنسيق المواقف الإفريقية المشتركة حيال القضايا الأساسية مثل قضية الإرهاب والتطرف في القارة وحول العالم وكذا قضايا حقوق الإنسان.

وأشار الشرقاوي إلى أن هذا الملف المهم سيبعث بطاقة إيجابية لدى المهتمين بالتنمية وإعادة الأعمار في القارة في مرحلة ما بعد النزاعات الأمر الذي يتطلب تعزيز تضافر الجهود الدولية من أجل تحقيق رفاهية وإعمار المدن والبلدان الأفريقية في رحلة بناء القارة تحديدا في ظل تحديات الأزمات والكوارث الطبيعية والبيولوجية.

واختتم الشرقاوي حديثة بأنه ورجال أعمال مصر ونظرائهم في أنحاء القارة يتطلعون إلى رحلة عمل وثقة جديدة انعكست من رؤيتهم لاهتمام القيادة السياسية الإفريقية بحسن استغلال موارد القارة من أجل شعوب القارة.

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