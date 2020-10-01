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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مدبولي» ووزيرة البيئة يبحثان مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:12 ص
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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- الموافقة على عقد اللجنة العليا للمجلس الوطنى لتغير المناخ.. واجتماع للجنة الوزارية الخاصة بتطوير قطاع البيئة
- تشكيل لجان للتعامل مع المشكلات المتعلقة بالمخلفات الطبية وتطوير محمية سانت كاترين وما يتعلق بقانون التنمية الصناعية والتفتيش على المصانع
- وزيرة البيئة: تنفيذ مشروع الإغلاق الآمن لخلية الدفن بمقلب الوفاء والأمل ودراسات خاصة لاستغلال أرضه



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال الاجتماع، قدمت الوزيرة عرضًا حول الموقف التنفيذى لملفات عمل الوزارة، والتوجهات الاستراتيجية التى يتم العمل عليها، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بملف الحد من التلوث، فإنه جارٍ العمل على تنفيذ كل التكليفات والتوجيهات، وخاصة ما يتعلق بالتعامل مع المخلفات الصلبة، وإعادة تدويرها، تعظيمًا للاستفادة منها، لافتة إلى ما تم من إجراءات فى إطار تنفيذ مشروع الإغلاق الآمن لخلية الدفن بمقلب الوفاء والأمل، والدراسات الخاصة بمشروع استعادة واستغلال أرض المقلب العشوائى بالوفاء والأمل، وما تتضمنه من تحديد للمخطط الزمنى والتكلفة لتنفيذ هذا المشروع.

وحول مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة، أشارت الوزيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة قومية، لوضع الضوابط الفنية والمالية اللازمة للتعاقد وإجراء التقييم الفنى للمشروعات، منوهة إلى ما تم إعداده من خارطة طريق تتعلق بهذا المشروع، ودليل إرشادى له، وطلبات التأهيل للشركات الراغبة فى الاستثمار فى هذا المجال، مضيفة أنه تم الإعلان عن طلبات التأهيل، وتقدم لذلك نحو 92 شركة محلية وعالمية، وتم الانتهاء من تقييم تلك الشركات، حيث تأهلت 53 شركة، منها 25 شركة مصرية، مشيرة فى هذا الصدد إلى منهجية ومعايير تقييم الشركات، والفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال على مستوى محافظات الجمهورية.

وتطرقت الوزيرة، خلال الاجتماع، إلى عدد من الإجراءات التى ستسهم فى النهوض بمنظومة إدارة المخلفات الطبية الخطرة، هذا إلى جانب ما يتعلق بمشروع إدارة تلوث الهواء وتغيرات المناخ فى القاهرة الكبرى، وذلك بالتعاون مع البنك الدولى، موضحة أن هذا المشروع يهدف إلى تقليل ملوثات الهواء وتغير المناخ فى القاهرة الكبرى من خلال تحسين نظم رصد وإدارة نوعية الهواء، وخدمات إدارة المخلفات الصلبة.

ونوهت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال الاجتماع، إلى حملة "إيكو ايجيبت"، التى أطلقتها الوزارة يوم 25 سبتمبر الجارى، من محمية رأس محمد، مشيرة إلى أن هذه الحملة تُعد هى الحملة الترويجية الأولى لدعم السياحة البيئية والمحميات الطبيعية، ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير المحميات، كما أنها تأتى ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" لرفع الوعى البيئى، وتقديم نموذج حقيقى للتكامل بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية للسياحة بالمحميات، وذلك بما يسهم فى تعظيم الاستخدام المستدام للمحميات الطبيعية، ورفع الوعى بأهميتها، وأهمية المشاركة فى حمايتها، فضلًا عن دمج المجتمع المحلى فى ذلك من خلال تدريبه وتطوير أساليبه فى الترويج لمنتجاته الثقافية وحرفه اليدوية، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية بالمحميات.

وفى ختام الاجتماع، وافق رئيس الوزراء على عدد من التوصيات والمقترحات الخاصة بدعم العمل البيئى، ومنها التوصية الخاصة بعقد اللجنة العليا للمجلس الوطنى لتغير المناخ، وعقد اجتماع للجنة الوزارية الخاصة بتطوير قطاع البيئة، لتحديد الأدوار الخاصة بمشروعات البيئة، وكذا الموافقة على تشكيل عدد من اللجان للتعامل مع المشكلات المتعلقة بالمخلفات الطبية، وما يخص تطوير محمية سانت كاترين، وكذا ما يتعلق بقانون التنمية الصناعية والتفتيش على المصانع، إلى جانب إصدار توجيه للمحافظين بعدم طرح أى فرص استثمارية لمصانع تدوير المخلفات إلا بعد التنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات، ووزارة التنمية المحلية.

ووافق رئيس الوزراء أيضًا على المقترح الخاص بعقد اجتماع مع المستثمرين فى مجال تحويل المخلفات إلى طاقة، لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، والتعرف على أى معوقات من الممكن أن تواجه الاستثمار فى هذا المجال، كما وافق على الإعلان عن خطة الدولة للتعافى الأخضر، والتى تتضمن تطبيق معايير الاستدامة البيئية فى خطة الدولة الاقتصادية، وطرح الصناديق الخضراء، وكذا استراتيجية البيئة الجديدة.

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