السيسى يقدم العزاء إلى أمير الكويت فى الشيخ صباح الأحمد

صرَّح بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الخميس.وقدم الرئيس السيسي خلال اللقاء العزاء والمواساة للشيخ نواف الصباح وأعضاء الأسرة الحاكمة في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، معبرا عن بالغ التقدير لمواقف الفقيد الأخوية الداعمة لمسيرة العلاقات المصرية الكويتية، داعيا المولي عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.وأعرب الشيخ نواف الجابر الصباح عن خالص العرفان والتقدير للفتة الكريمة من الرئيس السيسي، والتي تأتي امتدادا للعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل سلام وتقدم وازدهار.