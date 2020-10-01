«الإحصاء»: انخفاض 51.8% بالعجز التجاري يوليو 2020

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحـصاء، تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري إلى 2.28 مليار دولار خلال شهر يوليو 2020، مقابل 4.73 مليار دولار لنفس الـشهر من العام السابـق بنسـبـة انخـفاض قدرها 51.8%.وانخفضت قيمة الصادرات بنسبة 15% حيـث بلغـت 2.15 مليار دولار خـلال شهــر يوليو 2020، مقابل 2.53 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمهـا (ملابس جاهزة 22.6%، أسمدة 4.0%، منتجات البترول 60.9%، البترول الخام 43.7%).بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يوليو 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابـق وأهمهـا (سجاد وكليم بنسبة 7.8%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 4.0%، أثاث بنسبة 12.4%، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 101.3%).وفى المقابل، انخفضت قيمة الواردات بنسبة 39.0%، حيث بلغت 4.43 مليار دولار خـلال شهر يوليو 2020 مقابل 7.26 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 15.3%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 24.2%، منتجات بترول بنسبة 71.4%، ذرة بنـسبة 10.4%).بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يوليو 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا (بترول خام بنسبة 104.3%، قمح بنسبة 2.2%، زيوت مكررة بنسبة 4.0%، أبواب ودعامات ومنشات من حديد أو صلب بنـسبة 63.7%).