قره باغ تعلن إسقاط مروحية أذرية وتحطمها في إيران

أعلن عسكريو جمهورية قره باغ المعلنة من جانب واحد، صباح اليوم الخميس، عن إسقاط دفاعاتهم الجوية مروحية تابعة لجيش أذربيجان وتحطمها في الأراضي الإيرانية، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، في خبر عاجل.وقال المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع في جمهورية قره باغ، في بيان: "في الأول من أكتوبر، أسقطت وحدات من جيش الدفاع (قره باغ) في الجزء الجنوبي من خط التماس بالقرب من ارتفاع فارازاتومب (ليلي تيبي) مروحية قتالية معادية سقطت في الأراضي الإيرانية".وأوضح البيان، أنه ليس هناك نية في الحادث، فهذه الحالات حتمية، حيث تجري الأعمال العدائية بالقرب من حدود إيران.وتجددت الاشتباكات العسكرية بين أرمينيا وأذربيجان، في 27 سبتمبر المنصرم، وأقر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، فرض حالة الحرب في عدد من مدن ومناطق الجمهورية وحظر التجول، إضافة إلى تعبئة جزئية.بينما أعلن مجلس الوزراء الأرميني حالة الحرب والتعبئة العامة في البلاد بسبب الأحداث في قره باغ.ودعت عدة دول، من بينها روسيا الاتحادية وفرنسا، طرفي الصراع إلى ضبط النفس.وأجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، محادثة هاتفية، يوم الأحد الماضي، أشارا خلالها إلى أنه من المهم بذل كل جهد ممكن لمنع التصعيد في قره باغ.في المقابل، أعلنت تركيا أنها ستقدم لأذربيجان كل الدعم الذي تحتاجه في ظل تفاقم الوضع مرة أخرى في ناغورني قره باغ.