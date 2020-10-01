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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن: لا تأكيدات على خسائر بقنصليتنا في هجوم أربيل الصاروخي

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:20 ص
الخارجية الأميركية
الخارجية الأميركية
عبير سليم
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أكدت الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن تحقيقًا جاريًا حول هجوم أربيل الصاروخي، وأنه لا تأكيدات حول خسائر في القنصلية أو الجنود الأمريكيين، حسب ما نقلت فضائية "الحدث" عن إعلام كردي، في خبر عاجل قبل قليل.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، أعلن في بيان بوقت متأخر من أمس الأربعاء، عن أنّ "ستّة صواريخ أطلقت من أطراف قرية شيخ أمير التابعة لمحافظة نينوى من قبل الحشد الشعبي، واستهدفت قاعدة التحالف في مطار أربيل الدولي" حيث يتمركز جنود أميركيون.

كما أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الإقليم الكردي عن أنّ الصواريخ أطلقت من على متن شاحنة صغيرة من مكان يقع "ضمن حدود اللواء 30 للحشد الشعبي" ولم تتسبّب بأي أضرار.

وأضافت في بيان أنّ "الصواريخ أطلقت من على متن عجلة نوع بيك آب في حدود برطلة بين قرى شيخ أمير وترجلة، وهي مناطق تقع ضمن حدود اللواء 30 للحشد الشعبي".

وشدّدت على "إدانتها البالغة لهذا العمل الإرهابي الجبان"، مؤكدة استعداد سلطات الإقليم "لردع أيّ اعتداء" وطالبت بغداد "باتخاذ التدابير اللازمة".

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