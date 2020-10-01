«الزراعة»: مسح 2431 قرية لرصد واكتشاف الأمراض الوبائية

زارت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، اليوم، 46042 منـزل بكافة محافظات الجمهورية وتم فحص 171400 حيوان، استكمالًا لخطة الترصد النشط للأمراض الوبائية الحيوانية والتي تستهدف القيام بزيارات لعدد 5000 قريةتابع بكافة محافظات الجمهورية، لرصد أمراض الحمى القلاعية، الجلد العقدي، طاعون المجتـرات الصغيرة، حمى الثلاث أيام، جدري الأغنام، حمى الوادي المتصدع بكافة محافظات الجمهورية.وأكد المهندس الدكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة لشؤون الثـروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أهمية الاستجابة السريعة لاحتواء أي بؤرة مرضية، والتأكيد على تحصين وترقيم كافة الحيوانات التي لم تُحصن أثناء زروة وباء كورونا.وأضاف الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن إجمالي القرى التي تم تنفيذ خطة الترصد النشط بها بلغ 2431 قرية، ابتداءً من التاسع من أغسطس حتى الآن، وأنه تم فحص 171400 حيوان في 46042 منـزل، وفي خال رصد أي بؤرة مرضيه يتم اتخاذ كل الإجراءت الوقائية للحد من انتشار المرض من تلك البؤر بالتحصين حول أماكن البؤر المرضية في نطاق 10 كيلومترات، رش الحظائر ضد الحشرات الناقلة للمرض،علاج الحيوانات المصابة وكذا التنبية على أصحاب الحيوانات المصابة بعدم نقلها أو التصرف فيها بالبيع أو اختلاطها بأي حيوانات أخرى سليمة.وأضاف انه تم تحصين عدد 1071592 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية، 1042897 رأس ماشية ضد حمى الوادي المتصدع، بالإضافة إلى تحصين 749776 رأس أبقار ضد الجلد العقدي بمُختلف محافظات الجمهورية خلال الفتـرة من أول أغسطس2020 حتى الآن مع استمرار العمل بالحملة القومية للتحصين ضد الحُمى القلاعية وحُمى الوادي المتصدع التي بدأت بتاريخ 1992020.وتم ترقيم وتسجيل عدد 183948 حيوان ابتداءً من 2372020 حتى الآن بالتزامن مع تحصين الحيوانات بُمختلف اللقاحات، حيث تقوم فرق التحصين بتـرقيم وتسجيل الحيوانات غيـر المُسجلة عند تقديمها للتحصين.