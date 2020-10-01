ارتفاع أسهم أوروبا في تعاملات اليوم

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، إذ قفزت أسهم إتش آند إم السويدية للبيع بالتجزئة وإس.تي ميكرو إلكترونيكس لصناعة الرقائق بعد أن أعلنتا عن نتائج تفوق التوقعات، بينما تلقت المعنويات في أنحاء العالم الدعم من آمال بشأن المزيد من التحفيز في الولايات المتحدة.وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% بحلول الساعة 07:07 بتوقيت جرينتش، فيما ربحت بورصتا باريس ولندن ما يزيد على واحد بالمائة بينما ارتفعت الأسهم الألمانية 0.3%.وزاد سهم إتش آند إم 5.6%، إذ أعلنت الشركة عن أرباح للربع الثالث تفوق توقعات المحللين، وقالت إن المبيعات تواصل التعافي في سبتمبر، وزاد مؤشر قطاع التجزئة 1.3 بالمائة ليقود مكاسب القطاعات.وقفز سهم إس.تي ميكرو إلكترونيكس 3.5% بعد أن توقعت الشركة مبيعات في 2020 تفوق تقديرات سابقة، ومن المقرر صدور قرارات نهائية لأنشطة قطاع الصناعات التحويلية في شهر سبتمبر لمنطقة اليورو والمملكة المتحدة في وقت لاحق اليوم، فيما يتوقع خبراء الاقتصاد أن يظل التعافي على حاله بعد تأثير مرتبط بفيروس كورونا.ونزل سهم باير الألمانية للأدوية 12% ليتذيل المؤشر ستوكس 600 بعد أن أعلنت الشركة عن خطط لخفض التكاليف بأكثر من 1.5 مليار يورو (1.76 مليار دولار) في 2024 وكشفت عن مخصصات لانخفاض القيمة في نشاطها للزراعة.