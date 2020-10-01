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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

فنون النحت والرسم في مصر القديمة بصالون السينما الوثائقية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:46 ص
المخرج أحمد فؤاد
المخرج أحمد فؤاد درويش
نضال ممدوح
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تستضيف سينما مركز الهناجر بدار الأوبرا، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء اليوم٬ صالون السينما الوثائقية، ويحمل عنوان "فنون النحت والرسم والعمارة في مصر القديمة"، بمناسبة حلول العام 6262 من التقويم المصري القديم.

يعود صالون السينما بحضورالمخرج أحمد فؤاد درويش٬ بعد توقف من أول إبريل إلى نهاية سبتمبر.

وتتضمن فعاليات الصالون مناقشة ماهي صنعة الفنان المصري القديم في الرسم٬ في النحت٬ في العمارة؟ بمعني أخر ماهو تكنيك عمل الفنان المصري القديم٬ علي مدي عصور الدولة القديمة٬ الوسطي٬ والحديثة، وكيف ظهر الفنان المصري القديم الموهوب من بين أبناء الأهالي؛ ومنهم إيمحوتب في الأسرة الثالثة ورعاية الملك زوسر لموهبته؛ والمعماري سنموت في الأسره 18 ورعاية وعشق حتشبسوت له؛ والنحات تحوت مس الذي كان محبًا للملكه نفرتيتي، وإبداعه تمثالها المحفوظ في متحف برلين وهو التمثال الذي خبأه الفنان في مرسمه ولم يراه أي من معاصريه.

ويتحدث عن النبوغ الإبداعي في مقبرة سني نجم الباحث في المصريات لواء مجدي يوسف أمين، كما يستضيف الصالون الدكتور لؤي محمود سعيد؛ عالم الأثار ومدير متحف أثار مكتبة الأسكندرية.

كما يعرض الصالون الفيلم الوثائقي "المهن والحرف والصناعات"، كما يعرض فيلم "الصيد في مصر القديمة".

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