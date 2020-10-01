احتفاء كويتي بـ«الرباعي» بعد قراره مع وفاة الأمير

حصل النجم صابر الرباعي على إشادات واسعة بعد قراره الأخير أمس بتأجيل كليب أغنيته الجديدة «جريدة الرجل الثاني» التي كان مقررًا عرضها اليوم الخميس على طريقة الفيديو كليب، إلى يوم الثلاثاء القادم السادس من أكتوبر بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد.وكتب الرباعي في تويتة عبر توتير: "أحبائي، أعلم أنكم تنتظرون بفارغ الصبر فيديو كليب جريدة الرجل الثاني الذي كان من المُقرر عرضه غدًا، لكنني قررت تأجيل عرضه ليوم 6 أكتوبر، وذلك بعد الخبر الصادم والحزين برحيل أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد رحمه الله".واحتفى عدد كبير من أهل الكويت بالرباعي من خلال تعليقاتهم على حسابه الرسمي على "توتير"، مؤكدين رقي أخلاقه التي راعت شعبًا بأكمله.