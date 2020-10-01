رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

احتفاء كويتي بـ«الرباعي» بعد قراره مع وفاة الأمير

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 10:04 ص
صابر الرباعي
صابر الرباعي
محمد قدري
طباعة
حصل النجم صابر الرباعي على إشادات واسعة بعد قراره الأخير أمس بتأجيل كليب أغنيته الجديدة «جريدة الرجل الثاني» التي كان مقررًا عرضها اليوم الخميس على طريقة الفيديو كليب، إلى يوم الثلاثاء القادم السادس من أكتوبر بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد.

وكتب الرباعي في تويتة عبر توتير: "أحبائي، أعلم أنكم تنتظرون بفارغ الصبر فيديو كليب جريدة الرجل الثاني الذي كان من المُقرر عرضه غدًا، لكنني قررت تأجيل عرضه ليوم 6 أكتوبر، وذلك بعد الخبر الصادم والحزين برحيل أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد رحمه الله".

واحتفى عدد كبير من أهل الكويت بالرباعي من خلال تعليقاتهم على حسابه الرسمي على "توتير"، مؤكدين رقي أخلاقه التي راعت شعبًا بأكمله.

موضوعات متعلقة

السيسي يصل إلى الكويت لتقديم العزاء في وفاة الشيخ صباح الأحمد

أذربيجان: 16 قتيلًا و55 مصابًا من المدنيين بـ«معارك قره باغ»

وزير التعليم يعتذر لأستاذ جامعى بعد الاعتداء على بناته

النيابة تأمر بإجراء تحليل مخدرات لسائق حادث دائري المعادي

الصور

image description

الأهلي والترسانة.. مباراة تأهل الأحمر لربع نهائي كأس مصر

image description

وحدة متخصصة لمتابعة البناء المخالف بالأقمار الصناعية فى أسيوط

image description

160 مليون جنيه لإنشاء مجزر آلي بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل وفدًا من وزارة التخطيط (صور)

image description

جامعة أسيوط تواصل استعداداتها لتطبيق نظام التعليم الهجين

الأكثر قراءة

حقيقة محاولة حياة الدرديرى الانتحار بتناول صبغة للشعر

وزير التعليم يعتذر لأستاذ جامعى بعد الاعتداء على بناته

خاص.. 4 شهور الشرط الجزائى فى عقد «موسيمانى» مع الأهلي

النيابة تأمر بإجراء تحليل مخدرات لسائق حادث دائري المعادي

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

رفع كفاءة ورصف.. خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 1-10-2020

«الاتحادية» الأمريكية تجرى رحلة تجريبية لطائرة بوينج 737 ماكس

اليوم.. إعلان الفائزين بجوائز نوبل البديلة لعام 2020

«على بابا» تجتذب أكثر من 68 مليون شركة حول العالم

أيام زمان

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مأساة ميمى شكيب.. تحدت أهلها للزواج ودخول الفن وحياتها انتهت بطريقة غامضة

«التزمت مش اعتزلت».. كيف رد حسن يوسف على شائعات اعتزاله الفن؟

مقالات الرأي
خالد عكاشة
المناظرة الأمريكية الأولى.. لم ينجح أحد!
صفوت البياضي
أوروبا تنتفض بعد عودة «كورونا»
أحمد بهاء الدين شعبان
جماعات الإرهاب واستهداف الطفولة
ماجد حبته
حاكم.. حَكَم.. حكيم
المزيد

الثقافة

«كوني أنتِ» الثقافي يحتفل بنصر أكتوبر الليلة

فنون النحت والرسم في مصر القديمة بصالون السينما الوثائقية

انتصارات أكتوبر محور عدد «الثقافة الجديدة»

«مرلين والعائلة» رواية تجمع ما بين سحر الواقع والتاريخ