رئيس «التأمينات» يتفقد صرف المعاشات فى يومها الأول

تفقد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات منذ قليل، صرف معاشات شهر أكتوبر والدفعة الثانية من العلاوات الخمس، والمقدر عدد المستحقين عنها 2.4 مليون مواطن، بالمقر الرئيسى للهيئة بشارع الألفي.وأكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات أن قيمة صرف المعاشات والعلاوات تقدر بـ25 مليار جنيه، منها ما يقارب 18 مليار جنيه للمعاشات و7 مليارت جنيه للعلاوات الخمس.وأشار رئيس الهيئة إلى إمكانية الصرف لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصراف الآلي A.T.M مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية والمقدر عددها 10 آلاف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتبارًا من أول شهر أكتوبر.يذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كانت قد أعلنت عن خطة صرف معاشات شهر أكتوبر والمرتكزة على تقسيم المستحقين البالغ عددهم 6.5 مليون مواطن إلى ثلاث شرائح، تشمل الصرف للشريحة الأولى والبالغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الخميس والأحد الأول والرابع من أكتوبر، والثانية والبالغ عددهم نحو 2.4 مليون قائم بالصرف يومي الإثنين والثلاثاء الخامس والسادس من أكتوبر، أما الشريحة الثالثة والبالغ عددهم 1.7 مليون قائم بالصرف اعتبارًا من يومي الأربعاء والأحد السابع والحادي عشر من أكتوبر.