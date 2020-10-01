اكتشف خيانة زوجته فصورهما فى أوضاع مخلة لابتزاز «العشيق» بالجيزة

تجري الأجهزة الأمنية تحرياتها حول واقعة اتهام عامل وزوجته باستدراج شاب يرتبط بعلاقة عاطفية بالزوجة، وتصويره في أوضاع مخلة لابتزازه، والاستيلاء منه على مبلغ مالي، وتم ضبط المتهمين، وأخطرت النيابة للتحقيق.البداية كانت بتلقي ضباط مديرية أمن الجيزة، بلاغا من شاب اتهم فيه عاملا وزوجته بتصويره في أوضاع مخلة والاستيلاء منه على مبلغ مالي، وذكر مقدم البلاغ أنه يرتبط بعلاقة عاطفية بالمتهمة، وأنها وزوجها استدرجاه للانتقام منه، وصوراه في أوضاع مخلة، واستوليا منه على مبلغ مالي.تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.