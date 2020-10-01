وزير العدل يفتتح محكمة شبين القناطر بالقليوبية اليوم

يفتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الخميس، محكمة شبين القناطر بالقليوبية، ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة العدالة في مصر.ويتم افتتاح محاكم جديدة تعمل بنظام إلكتروني لمواكبة العصر والتحول الرقمى الذى تسعى له الدولة المصرية من أجل تحقيق العدالة الناجزة.وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، وجه رسالة لقضاة مصر الأجلاء بمناسبة بدء العام القضائى الجديد 2021، فى الأول من أكتوبر أكد خلالها أن الوزارة تسخر كل إمكانياتها لمساعدة القضاة على أداء رسالتهم، لتحقيق نقلة نوعية في التقاضي، تُشعِرُ المواطن بالعدالةِ الناجزة، وتقدم له الخدمات القضائية والقانونية في سهولةٍ ويسر، وذلك من خلال آليات مُحدثةِ ومُؤهلة، تستهدف تعزيز الكفاءة الفنية.