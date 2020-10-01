77 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية، عن تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 23 ألفا و889 إصابة.وذكر المقر- في بيان نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس- أن من بين الـ77 إصابة الجديدة، كانت هناك 67 إصابة محلية و10 إصابات وافدة من الخارج.وأوضح أن عدد الإصابات اليومي ارتفع إلى أكثر من 100 إصابة- أمس الأربعاء- بعد أن ظل أقل من 100 إصابة في الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر الماضي، لكنه تراجع إلى أقل من 100 إصابة مرة أخرى اليوم.وأشار إلى أنه بعد اكتشاف الإصابات الجماعية المتفرقة في العاصمة وضواحيها، وصل عدد الإصابات اليومي إلى ذروته (أكثر من 400 إصابة) في منتصف شهر أغسطس، وتراجع العدد إلى أكثر من 300 إصابة، ثم أكثر من 200 إصابة، ثم أكثر من 100 إصابة، وفقا للبيان.