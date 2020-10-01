رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

77 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 09:04 ص
جريدة الدستور
ا ش ا
طباعة
أعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية، عن تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 23 ألفا و889 إصابة.

وذكر المقر- في بيان نقلته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس- أن من بين الـ77 إصابة الجديدة، كانت هناك 67 إصابة محلية و10 إصابات وافدة من الخارج.

وأوضح أن عدد الإصابات اليومي ارتفع إلى أكثر من 100 إصابة- أمس الأربعاء- بعد أن ظل أقل من 100 إصابة في الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر الماضي، لكنه تراجع إلى أقل من 100 إصابة مرة أخرى اليوم.

وأشار إلى أنه بعد اكتشاف الإصابات الجماعية المتفرقة في العاصمة وضواحيها، وصل عدد الإصابات اليومي إلى ذروته (أكثر من 400 إصابة) في منتصف شهر أغسطس، وتراجع العدد إلى أكثر من 300 إصابة، ثم أكثر من 200 إصابة، ثم أكثر من 100 إصابة، وفقا للبيان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القضاء الإدارى: تحديد «كوتة المرأة» بانتخابات النواب ليس من اختصاصنا

خاص.. 4 شهور الشرط الجزائى فى عقد «موسيمانى» مع الأهلي

الصحة: تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و16 وفاة

حقيقة محاولة حياة الدرديرى الانتحار بتناول صبغة للشعر

الصور

image description

الأهلي والترسانة.. مباراة تأهل الأحمر لربع نهائي كأس مصر

image description

وحدة متخصصة لمتابعة البناء المخالف بالأقمار الصناعية فى أسيوط

image description

160 مليون جنيه لإنشاء مجزر آلي بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل وفدًا من وزارة التخطيط (صور)

image description

جامعة أسيوط تواصل استعداداتها لتطبيق نظام التعليم الهجين

الأكثر قراءة

حقيقة محاولة حياة الدرديرى الانتحار بتناول صبغة للشعر

وزير التعليم يعتذر لأستاذ جامعى بعد الاعتداء على بناته

النيابة تأمر بإجراء تحليل مخدرات لسائق حادث دائري المعادي

خاص.. 4 شهور الشرط الجزائى فى عقد «موسيمانى» مع الأهلي

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

رفع كفاءة ورصف.. خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 1-10-2020

«الاتحادية» الأمريكية تجرى رحلة تجريبية لطائرة بوينج 737 ماكس

اليوم.. إعلان الفائزين بجوائز نوبل البديلة لعام 2020

«على بابا» تجتذب أكثر من 68 مليون شركة حول العالم

أيام زمان

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مأساة ميمى شكيب.. تحدت أهلها للزواج ودخول الفن وحياتها انتهت بطريقة غامضة

«التزمت مش اعتزلت».. كيف رد حسن يوسف على شائعات اعتزاله الفن؟

مقالات الرأي
خالد عكاشة
المناظرة الأمريكية الأولى.. لم ينجح أحد!
صفوت البياضي
أوروبا تنتفض بعد عودة «كورونا»
أحمد بهاء الدين شعبان
جماعات الإرهاب واستهداف الطفولة
ماجد حبته
حاكم.. حَكَم.. حكيم
المزيد

الثقافة

الليلة.. العرض الراقص «أعمق مما يبدو على السطح» بمسرح الجمهورية

افتتاح معرض «مصريات» للفنانة التشكيلية منى رجب بالأوبرا.. 4 أكتوبر

الأربعاء.. عودة «صالون مصر المبدعة» على المسرح الصغير بالأوبرا

جمعية محبى الأطرش تحيى الذكرى الـ50 لرحيل «ناصر».. السبت