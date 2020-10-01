«كوني أنتِ» الثقافي يحتفل بنصر أكتوبر الليلة

تحتفل مؤسسة المرأة المصرية والإفريقية للتنمية والخدمات برئاسة الدكتورة نجوى إبراهيم، بنصر أكتوبر المجيد في صالونها الثقافي "كوني أنتِ" الذي تنظمه اللجنة الثقافية بالمؤسسة برئاسة اللواء هشام فرج، في السابعة مساء اليوم بمقر المؤسسة بالمعادي.يتحدث في الصالون اللواء أركان حرب محمود محمد خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، واللواء أركان حرب حمدي بخيت عضو مجلس النواب، ويدير الندوة الدكتورة فينوس فؤاد المستشار الثقافي للمؤسسة، ويقدمها الإذاعي أحمد شريف.ويتحدث المشاركون في الأمسية عن بطولات رجال القوات المسلحة في انتصارات حرب أكتوبر، وما قدموه من تضحيات لاسترداد الأرض المحتلة، كما تلقى الشاعرة الدكتورة علا حويدق أحدث قصائدها الشعرية في معركة العبور والنصر، ويتغنى الفنان محمد العلايلي بباقة من أجمل وأشهر الأغاني الوطنية.تقام الأمسية مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.