أسقف طما يترأس صلاة القداس الإلهى بكاتدرائية الشهيد فام

ترأس الأنبا إسحق أسقف طما؛ اليوم؛ صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية الشهيد فام الجندى بطما.شاركه في صلاة القداس الإلهي؛ عدد من الشمامسة إلى جانب الشعب القبطي؛ متخذين الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ التى وضعتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.واحتفلت الكنيسة ببدء العام القبطي ألف وسبعمائة وسبعة وثلاثين والتي تبدأ بعيد الشهداء المعروف باسم "عيد النيروز"، حيث أقيمت القداسات بكافة الكنائس بالإيبارشيات والقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية.وصلى الآباء المطارنة والأساقفة عشية رأس السنة القبطية الجديدة والقداس الإلهي، حيث أقيمت الصلوات باللحن الفرايحي وفقًا لطقس الكنيسة التي تقام صلواتها بنعمة الفرح من بدء السنة القبطية وحتى موعد عيد الصليب الذي يحتفل به يوم 17 توت ويستمر لمدة ثلاثة أيام.يأتي هذا بالتزامن مع السماح لأول مرة بإقامة قداسات يوم الجمعة، بعد توقف دام 24 أسبوعًا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.