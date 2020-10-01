ارتفاع إصابات كورونا لـ135 ألفا و311 في بوليفيا

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بوليفيا إلى 135 ألفا و311 حالة، وذلك عقب تسجيل 670 حالة إصابة جديدة.وذكرت قناة (يورونيوز) الأوروبية، اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 7 آلاف و965 حالة، وذلك عقب تسجيل 34 حالة وفاة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.