ارتفاع إصابات كورونا لـ312 ألفا و806 في باكستان

أعلن المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة الباكستانية عن ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بكوفيد- 19 في البلاد إلى 312 ألفا و806 حالات، وذلك عقب تسجيل 543 حالة إصابة جديدة.وذكر المركز، وفقا لقناة جيو نيوز الباكستانية، اليوم الخميس، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 6484 حالة، وذلك عقب تسجيل خمس حالات وفاة جديدة.وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 297 ألفا و497 شخصا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.