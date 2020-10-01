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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

اليوم.. انطلاق معرض الإسكندرية للكتاب بإجراءات احترازية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:59 ص
كتاب
كتاب
هبه عويضه
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تشهد محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، إنطلاق معرض الإسكندرية للكتاب، الذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتستمر فعالياته فى الفترة من 1 إلى 10 أكتوبر بأرض كوتة بالأزاريطة - وسط الإسكندرية، حيث يعد المعرض بداية لعودة معارض الكتاب بالمحافظات بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

يقام معرض الإسكندرية للكتاب، يقام على مساحة 4200 متر، ويشهد بمشاركة 95 ناشرا، بالإضافة إلى إعداد الساحة لمشاركة قطاعات وزارة الثقافة، وتبدأ فعالياته اليوم في السادسة مساءً.

وأكد الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، أنه سيتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والتى تشمل قياس درجات الحرارة، والمرور من بوابات التعقيم الذاتى، والالتزام بارتداء الأقنعة الطبية، والحفاظ على مسافات التباعد الآمن إضافة إلى تحديد عدد الزوار طبقا للطاقة الاستيعابية التى حددها مجلس الوزراء، مشيرا إلى الاستعداد لتنظيم عدد من المعارض الأخرى فى مختلف المحافظات.

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، أعلنت استئناف أنشطة معارض الكتب فى مختلف محافظات مصر، وتبدأ بمعرض الإسكندرية للكتاب الذى يقام فى الفترة من 1 حتى 10 أكتوبر بأرض كوتة، مشيرة إلى أن أنشطة معارض الكتاب ستتم بنسبة حضور 50% من الطاقة الاستيعابية للمواقع المستضيفة مع الالتزام بالتدابير الوقائية التى أقرها مجلس الوزراء.

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