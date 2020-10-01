وزير فرنسي يطالب أوروبا باتخاذ مواقف حازمة تجاه تركيا

طالب وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، كليمنت بيون، أوروبا باتخاذ مواقف حازمة تجاه تركيا.وقال الوزير الفرنسي إنه يجب أن تكون هناك دلائل على قوة العزم وأن يتمثل ذلك في فرض عقوبات على تركيا في مدى قصير، مؤكدا أنه يجب أن تكون هناك مؤشرات على قوة العزم في المدى القريب سنرى إن كان سيتم فرض عقوبات".ويجتمع زعماء الاتحاد في بروكسل اليوم الخميس في مناقشات تستمر يومين وتتعلق بشكل أساسي بالتوتر في شرق البحر المتوسط والعلاقات مع تركيا.ويأتي هذا التحذير بعد أن بدأت تركيا في الفترة الأخيرة من التدخل المستمر في شؤون بلاد كثيرة ومن ضمنها مؤخرا أرمينيا وأذربيجان بإرسال مرتزقة لإشعال الفتنة والصراع بينهما.ودخل القتال الذي اندلع بين القوات الأذربيجانية والأرمينية بسبب إقليم "ناجورنو كاراباخ" يومه الرابع في أكبر مواجهة في الصراع المستمر منذ عقود منذ توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار عام 1994، وبدأت المعارك بين الطرفين منذ الأحد الماضي، وأوقعت نحو 100 قتيل على الأقل، بعضهم من المدنيين.فيما عبر مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء عن قلقه إزاء الاشتباكات في الإقليم التي تهدد باندلاع حرب شاملة بين أرمينيا وأذربيجان.