ارتفاع إصابات كورونا فى الهند إلى 6.31 مليون

الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى 6.31 مليون بحلول صباح اليوم الخميس.

يأتي ذلك في الوقت الذي خففت فيه الهند المزيد من القيود لمواجهة الضرر الذي لحق بالاقتصاد جراء الجائحة.وقالت وزارة الصحة، إن الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا ارتفعت 1181، ليصل الإجمالي إلى 98678.وسمحت الهند، أمس الأربعاء، للولايات بفتح المدارس ودور السينما.وقالت ولاية ماهاراشترا، وهي أغنى ولاية في البلاد، ومقر المركز المالي مومباي، إنها ستسمح أيضًا للحانات والمطاعم بالعمل بشكل كامل.وأبلغت الهند عن أسوأ انكماش اقتصادي منذ عقود خلال الربع الأول حتى يونيو، حيث أجبرت جائحة «كوفيد- 19» العديد من الشركات على الإغلاق، كما أجبرت البلاد على فرض واحدة من أشد عمليات الإغلاق صرامة للحيلولة دون انتشار الفيروس.