رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

أسطول الدُب الأبيض يعزز قدراته بكاسحة ألغام بحرية حديثة

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:59 ص
الأسطول البحري
الأسطول البحري
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الأسطول البحري في جيش البلاد سيحصل على كاسحة ألغام بحرية جديدة من نوع «ألكسندريت».

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للوزارة: «تجري التحضيرات في حوض بناء السفن الروسي سريدني-نيفسكي، لتدشين كاسحة الألغام البحرية الجديدة جيورجي كورباتوف، من نوع ألكسندريت، والتي تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي الروسي 12700».

وأضاف البيان: «سيشارك في حفل تدشين السفينة ممثلون عن القيادة المركزية للقوات البحرية في الجيش الروسي، وممثلون عن حوض سريدني- نيفسكي لبناء السفن، وممثلون عن الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن».

وتعتبر «جيورجي كورباتوف» سادس كاسحة ألغام بحرية من نوع «ألكسندريت» تطورها روسيا، في إطار المشروع الحكومي رقم 12700، وتعمل في سلاح البحرية الروسي حاليًا 3 سفن من هذا الطراز، تحمل أسماء: «ألكسندر أوبوخوف»، و«إيفان أنطونوف»، و«فلاديمير إيميليانوف».

وتتميز هذه السفن بهياكلها المصنوعة من خلائط خاصة تدخل في تركيبها الألياف البلاستيكية والزجاجية والمعدنية، ما يجعلها عصية على الألغام البحرية المغناطيسية.

وتتمتع هذه السفن بمقدار إزاحة للمياه يعادل 890 طنًا، كما يمكنها الإبحار بسرعة 16.5 عقدة بحرية، ومهمتها الأساسية العثور على الألغام واكتشافها وتدميرها في مياه القواعد والموانئ البحرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البنك المركزى: 5 آلاف جنيه الحد الأقصى للمسافرين

النيابة تأمر بإجراء تحليل مخدرات لسائق حادث دائري المعادي

سعر الدولار اليوم الخميس 1-10-2020 فى البنوك المصرية

الحكم ببراءة محمد رمضان من سب وقذف الطيار أشرف أبواليسر

الصور

image description

الأهلي والترسانة.. مباراة تأهل الأحمر لربع نهائي كأس مصر

image description

وحدة متخصصة لمتابعة البناء المخالف بالأقمار الصناعية فى أسيوط

image description

160 مليون جنيه لإنشاء مجزر آلي بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل وفدًا من وزارة التخطيط (صور)

image description

جامعة أسيوط تواصل استعداداتها لتطبيق نظام التعليم الهجين

الأكثر قراءة

حقيقة محاولة حياة الدرديرى الانتحار بتناول صبغة للشعر

وزير التعليم يعتذر لأستاذ جامعى بعد الاعتداء على بناته

النيابة تأمر بإجراء تحليل مخدرات لسائق حادث دائري المعادي

خاص.. 4 شهور الشرط الجزائى فى عقد «موسيمانى» مع الأهلي

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

رفع كفاءة ورصف.. خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 1-10-2020

«الاتحادية» الأمريكية تجرى رحلة تجريبية لطائرة بوينج 737 ماكس

اليوم.. إعلان الفائزين بجوائز نوبل البديلة لعام 2020

«على بابا» تجتذب أكثر من 68 مليون شركة حول العالم

أيام زمان

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مأساة ميمى شكيب.. تحدت أهلها للزواج ودخول الفن وحياتها انتهت بطريقة غامضة

«التزمت مش اعتزلت».. كيف رد حسن يوسف على شائعات اعتزاله الفن؟

مقالات الرأي
خالد عكاشة
المناظرة الأمريكية الأولى.. لم ينجح أحد!
صفوت البياضي
أوروبا تنتفض بعد عودة «كورونا»
أحمد بهاء الدين شعبان
جماعات الإرهاب واستهداف الطفولة
ماجد حبته
حاكم.. حَكَم.. حكيم
المزيد

الثقافة

الليلة.. العرض الراقص «أعمق مما يبدو على السطح» بمسرح الجمهورية

افتتاح معرض «مصريات» للفنانة التشكيلية منى رجب بالأوبرا.. 4 أكتوبر

الأربعاء.. عودة «صالون مصر المبدعة» على المسرح الصغير بالأوبرا

جمعية محبى الأطرش تحيى الذكرى الـ50 لرحيل «ناصر».. السبت