أسطول الدُب الأبيض يعزز قدراته بكاسحة ألغام بحرية حديثة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الأسطول البحري في جيش البلاد سيحصل على كاسحة ألغام بحرية جديدة من نوع «ألكسندريت».وقال بيان صادر عن الخدمة الصحفية للوزارة: «تجري التحضيرات في حوض بناء السفن الروسي سريدني-نيفسكي، لتدشين كاسحة الألغام البحرية الجديدة جيورجي كورباتوف، من نوع ألكسندريت، والتي تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي الروسي 12700».وأضاف البيان: «سيشارك في حفل تدشين السفينة ممثلون عن القيادة المركزية للقوات البحرية في الجيش الروسي، وممثلون عن حوض سريدني- نيفسكي لبناء السفن، وممثلون عن الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن».وتعتبر «جيورجي كورباتوف» سادس كاسحة ألغام بحرية من نوع «ألكسندريت» تطورها روسيا، في إطار المشروع الحكومي رقم 12700، وتعمل في سلاح البحرية الروسي حاليًا 3 سفن من هذا الطراز، تحمل أسماء: «ألكسندر أوبوخوف»، و«إيفان أنطونوف»، و«فلاديمير إيميليانوف».وتتميز هذه السفن بهياكلها المصنوعة من خلائط خاصة تدخل في تركيبها الألياف البلاستيكية والزجاجية والمعدنية، ما يجعلها عصية على الألغام البحرية المغناطيسية.وتتمتع هذه السفن بمقدار إزاحة للمياه يعادل 890 طنًا، كما يمكنها الإبحار بسرعة 16.5 عقدة بحرية، ومهمتها الأساسية العثور على الألغام واكتشافها وتدميرها في مياه القواعد والموانئ البحرية.