رئيس جمهورية مالطا يلتقى وزير الدفاع الأمريكى

التقى رئيس جمهورية مالطا، الدكتور جورج فيلا، في فاليتا، اليوم، وزير الدفاع الأمريكي، الدكتور مارك إسبر.وبحث الجانبان، خلال اللقاء، عددًا من الملفات المشتركة بين البلدين، مستعرضين الروابط الوثيقة التي تربط بين جمهورية مالطا والولايات المتحدة، مؤكدين أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين لمواجهة التحديات العابرة للحدود، وتعزيز الأمن الإقليمي عبر البحر الأبيض المتوسط.