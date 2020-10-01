ألمانيا: 2503 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 2503، ليصل إلى 291.722.وأوضحت البيانات أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع إلى 9500، بعد تسجيل 12 حالة جديدة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.