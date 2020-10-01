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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا: 2503 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:49 ص
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
وكالات
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 2503، ليصل إلى 291.722.

وأوضحت البيانات أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع إلى 9500، بعد تسجيل 12 حالة جديدة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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