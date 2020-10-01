رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محكمة تصادق على اتفاق لتعويض ضحايا مجزرة لاس فيجاس

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 08:09 ص
لاس فيجاس
لاس فيجاس
وكالات
طباعة
صادقت محكمة في مدينة لاس فيجاس الأمريكية، الأربعاء، على اتّفاق ودّي أبرمته مجموعة "إم جي إم" للفنادق والكازينوهات مع أقارب الضحايا والناجين من عملية إطلاق النار، التي وقعت في المدينة في 1 أكتوبر 2017، وراح ضحيّتها 58 قتيلًا.

وكان أكثر من ألفي شخص رفعوا دعوى قضائية ضدّ "إم جي إم" يطالبونها فيها بتعويضهم ماديًا عن الأضرار التي لحقت بهم، بسبب الهجوم المسلّح الذي استهدف يومها حفلًا موسيقيًا، وقد استند المدّعون في مطالبتهم هذه إلى واقع أنّ مطلق النار، ستيفن بادوك، (64 عامًا)، ارتكب مجزرته من نافذة غرفته في فندق "ماندالاي باي" التابع للمجموعة الفندقية.

وبادوك، الذي انتحر بعد ارتكابه المجزرة، مما حال دون معرفة الدوافع الحقيقية لفعلته، أطلق النار على ضحاياه من جناح في الفندق يقع في الطابق 23 منه.

واستهدف المسلّح يومها جمهورًا كان يشارك في حفل موسيقي ريفي في مكان كبير بجوار الفندق، وقد أطلق يومها أكثر من ألف طلقة نارية أدّت إلى مقتل 58 شخصًا، وإصابة أكثر من 800 آخرين بجروح، في أكثر عملية إطلاق نار دموية في تاريخ الولايات المتحدة.

وجمع بادوك، يومها ترسانة من الأسلحة النارية والذخائر في غرفته في فندق ماندالاي باي، قبل أن يطلق النار على المشاركين في الحفل الذين بلغ عددهم 22 ألف شخص.

وكانت "إم جي إم" أعلنت في أكتوبر 2019 أنّها توصلت إلى اتفاق ودّي مع المدّعين عليها، مشيرة إلى أنّه بحاجة إلى المصادقة عليه من محكمة في لاس فيجاس، وهو ما فعلته القاضية ليندا بيل، الأربعاء.

موضوعات متعلقة

النيابة تأمر بإجراء تحليل مخدرات لسائق حادث دائري المعادي

شذوذ ورشاوى وشراء شهادات.. فضائح العائلة المالكة في قطر

الصحة: تسجيل 119 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و16 وفاة

«الصحة العالمية»: كورونا ينتقل عبر الهواء فى عدة حالات

الصور

image description

الأهلي والترسانة.. مباراة تأهل الأحمر لربع نهائي كأس مصر

image description

وحدة متخصصة لمتابعة البناء المخالف بالأقمار الصناعية فى أسيوط

image description

160 مليون جنيه لإنشاء مجزر آلي بدمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل وفدًا من وزارة التخطيط (صور)

image description

جامعة أسيوط تواصل استعداداتها لتطبيق نظام التعليم الهجين

الأكثر قراءة

حقيقة محاولة حياة الدرديرى الانتحار بتناول صبغة للشعر

وزير التعليم يعتذر لأستاذ جامعى بعد الاعتداء على بناته

النيابة تأمر بإجراء تحليل مخدرات لسائق حادث دائري المعادي

خاص.. 4 شهور الشرط الجزائى فى عقد «موسيمانى» مع الأهلي

إنفوجراف

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

image description

مكافآت أمريكا لقطع رؤوس الإرهاب في السنوات الأخيرة (انفوجراف)

image description

«عملاء قطر في ليبيا».. رجال خانوا ما عاهدوا وطنهم عليه

نجم الساعة

رفع كفاءة ورصف.. خطة تطوير الطرق الداخلية بالمحافظات

منوعات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس 1-10-2020

«الاتحادية» الأمريكية تجرى رحلة تجريبية لطائرة بوينج 737 ماكس

اليوم.. إعلان الفائزين بجوائز نوبل البديلة لعام 2020

«على بابا» تجتذب أكثر من 68 مليون شركة حول العالم

أيام زمان

«أسرتى قالت له انتظرها حتى تكبر.. وبعدما كبرت رفضته».. اعترافات ماجدة عن الرجال

«عمالقة البحار».. قصة الفيلم الوحيد عن وحدة مصر وسوريا في العدوان الثلاثي

مأساة ميمى شكيب.. تحدت أهلها للزواج ودخول الفن وحياتها انتهت بطريقة غامضة

«التزمت مش اعتزلت».. كيف رد حسن يوسف على شائعات اعتزاله الفن؟

مقالات الرأي
خالد عكاشة
المناظرة الأمريكية الأولى.. لم ينجح أحد!
صفوت البياضي
أوروبا تنتفض بعد عودة «كورونا»
أحمد بهاء الدين شعبان
جماعات الإرهاب واستهداف الطفولة
ماجد حبته
حاكم.. حَكَم.. حكيم
المزيد

الثقافة

الليلة.. العرض الراقص «أعمق مما يبدو على السطح» بمسرح الجمهورية

افتتاح معرض «مصريات» للفنانة التشكيلية منى رجب بالأوبرا.. 4 أكتوبر

الأربعاء.. عودة «صالون مصر المبدعة» على المسرح الصغير بالأوبرا

جمعية محبى الأطرش تحيى الذكرى الـ50 لرحيل «ناصر».. السبت