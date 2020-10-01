مالى: 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في مالي عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في مالي بلغ 3110 حالات، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 131 شخصًا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.