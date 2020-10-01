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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ساحل العاج: 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 07:25 ص
كورونا في ساحل العاج
كورونا في ساحل العاج
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة في ساحل العاج عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 19724 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 120 شخصًا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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