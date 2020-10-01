تويتر تحذف 130 حسابًا حاولت تعطيل النقاش العام خلال مناظرة ترامب وبايدن

قالت شركة تويتر‭‭ ‬‬ للتواصل الاجتماعي اليوم الخميس، إنها حذفت 130 حسابًا، مصدرها إيران على ما يبدو، كانت تحاول تعطيل النقاش العام خلال المناظرة الأولى لانتخابات الرئاسة الأمريكية.وأضافت الشركة أنها حذفت الحسابات "بناء على معلومات" قدمها مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، موضحة أنه لم يكن للحسابات تفاعل كبير ولم تحقق التأثير على النقاش العام.وقالت الشركة إنه سيتم نشر الحسابات ومحتواها بالكامل فور اكتمال التحقيق.