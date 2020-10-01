الصين تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، إن البر الرئيسي سجل 12 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد- 19" في 30 سبتمبر، انخفاضا من 19 حالة في اليوم السابق.وقالت اللجنة، في بيان، إن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج، وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض من 22 قبل يوم، إلى 10 حالات، ولا تصنف الصين تلك الحالات ضمن الإصابات المؤكدة.ويبلغ الآن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد- 19 في البر الرئيسي الصيني 85414 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.