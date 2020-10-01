كوبا تدين أمريكا بشدة لتشويهها سمعة التعاون الطبى الدولى

أدانت وزارة الشئون الخارجية الكوبية "الضغط والابتزاز" من الحكومة الأمريكية ضد منظمة الصحة للدول الأمريكية.وقالت الوزارة، في بيان، إن "الوزارة تدين التقييم الزائف والكاذب الذي تعده الولايات المتحدة لأغراض عدوانية، في سعيها المتعمد لتشويه سمعة التعاون الدولي لكوبا".وأوضحت وزارة الخارجية أن منظمة الصحة للدول الأمريكية اضطرت لقبول مراجعة خارجية لدور الوكالة في برنامج "المزيد من الأطباء" في البرازيل، تحت تهديد الولايات المتحدة بسحب دعم مالي كبير لها.وشاركت كوبا في برنامج "المزيد من الأطباء" من أغسطس 2013 إلى نوفمبر 2018، عندما أعلنت هافانا عن سحب أكثر من 8000 طبيب من البرنامج، بسبب شروط "غير مقبولة" فرضها الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو.وصرح بولسونارو، بأن الأطباء الكوبيين هم "عبيد الديكتاتورية"، وأنهم بحاجة إلى اجتياز الاختبارات لإثبات معرفتهم واستعدادهم المهني.وشدد بيان الوزارة على أن "المخاوف المزعومة للولايات المتحدة بشأن تعاون كوبا، وفي هذه الحالة في برنامج (المزيد من الأطباء)، غير مشروعة".يذكر أنه منذ عام 1964، قدم أكثر من 400 ألف عامل صحي كوبي خدماتهم في 164 دولة، وفقا لوزارة الصحة العامة الكوبية.